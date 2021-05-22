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HaberlerSağlıkSON DAKİKA VAKA SAYISI! 22 Mayıs korona vaka sayısı yayınlandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 8 bin 697

Son dakika... Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor" dedi. Koca'dan aşıyla ilgili müjdeli bir haber daha geldi: 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 22 Mayıs korona vaka sayısı yayınlandı
HABERTURK.COM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 835 oldu.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (22 MAYIS 2021)

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (21 MAYIS 2021)

BAKAN KOCA: SABIR MEYVESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

AŞI AÇIKLAMASI: NÜFUSUMUZUN ÜÇ KATINDAN FAZLA AŞI

Bakan Koca, aşıyla ilgili olarak da şu açıklamada bulundu: 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.

"BU YAZ SALGININ YIKICI ETKİSİ SONA ERECEK"

Koca yeni paylaşımında, "Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin. ifadelerine yer verdi.

TOPLAM DOZ AŞI MİKTARI 27 MİLYON 761 BİN 989'A ULAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı

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