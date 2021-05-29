Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün yeni 7 bin 656 vaka tespit edildi, 137 hasta ise hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı











DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (28 MAYIS 2021)

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