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Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisiyle ilgili iddialara yönelik olarak "Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen, siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza o anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Bu anlayışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki davranışı ahlaki bulmuyorum. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla mücadeleyi sürdürmekten yanayım. Başarı da 83 milyonun olacak.

"ÖNGÖREMEDİM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Bakan Koca, hadis alimi Emin Sarac Hoca'nın cenaze töreninde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı iddialarına yönelik olarak da şöyle konuştu:

Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum, vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum." dedi.