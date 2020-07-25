AA

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.

ZATÜRRE VAKASI ARTAN VE AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 haftada pnömonili oranı en çok azalan iller Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum; en çok artan Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman." dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!