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SON DAKİKA Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 24 Ocak corona virüs vaka sayısı, test, vefat sayısı! Son durum

24 Ocak koronavirüs vaka sayısı açıklanmak üzere. Dünya genelinde 100 milyon vaka sayısı sınırına yaklaşılan koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durum bugün saat 19:30 sularında açıklanacak. Peki Türkiye'de son durum nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SON DAKİKA Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 24 Ocak corona virüs vaka sayısı, test, vefat sayısı! Son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 24 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

24 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

23 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

23 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testte, 5 bin 856 vaka ile 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 144 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 933'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testten 5 bin 856 vaka, 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 144 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 811 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, toplam vefat sayısı 24 bin 933, toplam ağır hasta sayısı 1962, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 98 milyon 755 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 98 milyon 755 bin 64'e çıkarken, virüs saptanan 70 milyon 949 bin 904 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 390 bin 42 kişide Kovid-19 tespit edildi, 424 bin 177 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 640 bin 544),Brezilya (8 milyon 755 bin 133),Rusya (3 milyon 677 bin 352),İngiltere (3 milyon 583 bin 907),Fransa (3 milyon 11 bin 257),İspanya (2 milyon 603 bin 472),İtalya (2 milyon 441 bin 584),Türkiye (2 milyon 418 bin 472),Almanya (2 milyon 125 bin 261),Kolombiya (1 milyon 987 bin 418),Arjantin (1 milyon 853 bin 830),Meksika (1 milyon 732 bin 290),Polonya (1 milyon 464 bin 448),Güney Afrika (1 milyon 392 bin 568),İran (1 milyon 360 bin 852),Ukrayna (1 milyon 187 bin 897) ve Peru (1 milyon 88 bin 96)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (215 bin 299),Hindistan (153 bin 221),Meksika (147 bin 614),İngiltere (95 bin 981),İtalya (84 bin 674),Fransa (72 bin 647),Rusya (68 bin 412),İran (57 bin 225),İspanya (55 bin 441),Almanya (52 bin 20),Kolombiya (50 bin 586),Arjantin (46 bin 575),Güney Afrika (40 bin 76),Peru (39 bin 427),Polonya (34 bin 908),Endonezya (27 bin 453),Türkiye (24 bin 789),Ukrayna (21 bin 778),Belçika (20 bin 675),Kanada (18 bin 828),Şili (17 bin 786),Romanya (17 bin 628),Çekya (15 bin 130),Ekvador (14 bin 562),Hollanda (13 bin 422),Irak (12 bin 984),Macaristan (11 bin 811),Pakistan (11 bin 247),İsveç (11 bin 5) ve Filipinler (10 bin 136)."

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