Koronavirüs tablosundaki hasta-vaka tartışmasına Bakan Koca'dan açıklama 0:00 / 0:00

DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası bildirimlerde Türkiye'nin sadece semptomlu hastalara test yapan ülkeler arasında sayıldığına işaret ederek, "Bizim rehberimizde de 'Semptomlu olanlara test yapılır' diye yazar. Saha taramalarına da devam ediyor olacağız. Bilim Kurulu'muzla önümüzdeki günler bu konuları tartışıp 'toplam vaka', 'yatan hasta', 'hasta' başlığı altında ne varsa bunun hepsini kamuoyuyla nasıl paylaşacağımızı, tabloda nasıl göstereceğimizi de tartışıp göstermiş olacağız" dedi.

AĞIR HASTA SAYISI 8 KAT ARTTI

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte, 29 Temmuz'dan bu yana 'ağır hasta' sayımız 8 kat arttı. 29 Temmuz'dan bu yana vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin oranı 8 kat arttı. Bu da vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Ağır hastamız 8 kat artıyor. Evde semptomu olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? Bu dönemde şundan emin olun; pozitif olup semptomu olmasa bile bütün vatandaşlarımız takibe alındı, bütün vatandaşlarımıza filyasyon yapıldı" dedi.