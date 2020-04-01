Son dakika koronavirüs! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya Mevlana ile mesaj! - Haberler

İHA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük can kaybı yaşayan İtalya ve İspanya'ya, Türkiye'den sağlık malzemesi gönderilmesi üzerine harekete geçildi.

ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA YOLA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya yapılacak yardım Etimesgut Askeri Havaalanından bir kargo uçağı ile yola çıktı.

"KARANLIĞIN ARDINDA GÜNEŞLER VAR"

Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya gönderdiği sağlık malzemelerinin üzerinde büyük düşünür Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN