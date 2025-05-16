Alaattin Köseler için 69 yıl hapis istendi
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması tamamlandı. Aralarında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırladı. Fezleke dava açılması için Anadolu cumhuriyet başsavcılığına gönderildi. Köseler için 69 yıla kadar hapis cezası istendi
Giriş: 16.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:38
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