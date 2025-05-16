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        Haberler Gündem Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırlandı

        Alaattin Köseler için 69 yıl hapis istendi

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması tamamlandı. Aralarında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırladı. Fezleke dava açılması için Anadolu cumhuriyet başsavcılığına gönderildi. Köseler için 69 yıla kadar hapis cezası istendi

        Giriş: 16.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:38
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        Alaattin Köseler için 69 yıl hapis istendi
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