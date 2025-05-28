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        Haberler Dünya Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir | Dış Haberler

        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya-Ukrayna hattındaki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:03
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        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bir sonraki görüşmenin de İstanbul'da olabileceğini söyledi.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir" dedi.

        Peskov, bir önceki açıklamasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığı" yönündeki sözlerinde değinmişti ve Trump yönetiminin Ukrayna'da barışçıl bir çözüme yönelik önemli çabalar gösterdiğinin açık olduğunu ve Başkan Trump'ın arabuluculuk çabalarından kişisel olarak minnettar olduğunu ifade etmişti.

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        "ZELENSKIY-PUTİN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN"

        Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yüz yüze bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bunun iki ülke arasında çeşitli konularda yapılacak müzakerelerin sonucunda olması gerektiğini ifade etmişti.

        BAKAN FİDAN: EV SAHİPLİĞİ BARIŞ İÇİN GÖREVDİR

        Diğer yandan, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

        Bakan Fidan, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı önemli bir yer tuttu. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğimizi ilettik. Ev sahipliği barış için görevdir."

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