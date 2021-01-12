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Kritik zirve Rus basınında: Ermeni muhalefetine rağmen Paşinyan ile baş etmek zor olmadı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ konusundaki üçlü görüşme Rusya basınında geniş yer buldu. Kommersant gazetesinde yer alan haberde, "Ermeni muhalefetinin baskısına rağmen Paşinyan ile baş etmenin o kadar zor olmadığı görüldü" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Rus basını: Ermeni muhalefetine rağmen Paşinyan ile baş etmek zor olmadı! - Haberler
'Paşinyan ile baş etmek zor olmadı!'
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İHA

Rusya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleştirilen üçlü görüşme, Rus basınında geniş yer buldu.

Rus basınında görüşmeye dair en dikkat çeken haberi Kommersant Gazetesi yayınladı. Gazetenin muhabiri Andrey Koleşnikov imzalı yorum haberde toplantıya dair gözlemlere yer verildi.

Koleşnikov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan Moskova'ya hareketinden önce hiçbir metne imza atmayacağını hatırlattı. Muhaliflerin; Paşinyan'ın, Moskova'ya gitmesine engel olmak istediğini söyleyen Koleşnikov, Putin'in Aliyev'i çok sıcak karşıladığı halde Paşinyan'ı karşılarken sadece başını sallayarak, "hoş geldin" imasında bulunduğunu vurguladı.

Koleşnikov ayrıca, Paşinyan'ın salona girerken yanında bulunan evrak çantasındaki dokümanları hemen ortaya çıkarmasını eleştirerek, Paşinyan’ın söz konusu evrakları özel görüşmede çıkarması gerektiğini söyledi.

Aliyev'in yanında hiçbir evrak ve not bulundurmadığını belirten Koleşnikov, Aliyev'in görüşmede ülkesini temsil ederken her zamanki gibi zihnindekiler ile kendisini ifade ettiğini vurguladı.

Rus gazeteci haberinde, Ermeni muhalefetin baskısı altındaki Paşinyan'ın yeni bir metne imza atmama kararına rağmen üçlü görüşme sonunda ortak mutabakat metnine imza attığını hatırlattı ve söz konusu duruma yönelik olarak "Paşinyan ile baş etmenin o kadar zor olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

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