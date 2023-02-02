Gaziantep'te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'nin (6), kendisini öldürmeye götüren ve olayın ardından tutuklanan annesi Nuhha Cemmel (23) ile yürüdüğü son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Pazartesi günü meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kızın Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.