        Son dakika: Küçükçekmece'de kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

        Küçükçekmece'de kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

        Küçükçekmece'de yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum boş arazide ölü olarak bulundu. Aldum'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 17:44 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:52
        Kayıp olarak aranıyordu... cansız bedeni bulundu
        Küçükçekmece'de yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum (29) boş arazide ölü olarak bulundu. Aldum'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

        İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'boş arazide bir erkek cesedi var' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede cesedin Enes Aldum'a ait olduğunu ve yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.

        10 GÜNDÜR ARANIYORDU

        Aldum yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ceset üzerinde yapılan incelemede ise cesedin bir süredir boş arazide olduğu belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Bodrum'da yeni yılın ilk gününde denize girdiler

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, kış mevsimine rağmen denize girdiler. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bodrum'da, soğuk havayı dikkate almayan bazı vatandaşlar yılın ilk gününde denize girerek yeni yıla farklı bir başlangıç yaptı.Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar 2026 yılının ilk gününde hava sıcaklığının 7 derece olmasına rağmen 21 derece olan denize girdi. Yeni yıl geleneğini bu yıl da sürdüren Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, sahilde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Sporcuların soğuk havaya rağmen denizde yüzmesi, sahilde bulunanların ilgisini çekti. Takım antrenörü Ali Top, denize girmenin kendileri için bir alışkanlık olduğunu belirterek, her yıl 1 Ocak'ta bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Denizin, yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Sporculardan Melih Aya ise her yıl aynı saatte denize girdiklerini belirterek, bu geleneğin kendilerine enerji verdiğini ve yeni yıla motive bir şekilde girmelerini sağladığını dile getirdi. Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü'nde de 3 kişi denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicoğlu denize girdi.

