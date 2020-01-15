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HaberlerGündemSon dakika! Küçükçekmece'de torbacı dehşeti! Uyardı, başından bıçaklandı

Küçükçekmece'de torbacı dehşeti! Uyardı, başından bıçaklandı

İstanbul Küçükçekmece'de evinin önünde torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarını uyaran Hüsamettin T. dehşeti yaşadı. Hüsamettin T.'nin uzaklaştırdığı grup bir süre sonra daha kalabalık ve bıçaklı olarak geri döndü. Ardından Hüsamettin T.'yi darp etmeye başladı. Bu sırada polis memuru olan oğlu babasının darp edildiğini görünce havaya ateş etti. Olayda Hüsamettin T. bıçak darbesiyle başından, saldırganlardan bir kişi de seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

küçükçekmece torbacı uyuşturucu
DHA

İstanbul Küçükçekmece'de evinin önünde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen kişileri uyaran bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Olay dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Boyabat Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokakta uyuşturucu satışı yapan bir grup genci gören Hüsamettin T. müdahale ederek grubu oradan uzaklaştırdı.

BAŞINDAN BIÇAKLANDI

Bir müddet sonra daha kalabalık ve bıçaklı olarak dönen grup Hüsamettin T.'ye saldırdı. Bu sırada Hüsamettin T.'nin polis memuru olan oğlu babasının darp edildiğini görünce havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Hüsamettin T. başından yaralanırken saldırganlardan bir kişi de seken kurşunlarla ayağından yaralandı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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