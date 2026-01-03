Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Küçükçekmece’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin silah sesleri kamerada | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin silah sesleri kamerada

        İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 03.01.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda arkadaşını beklerken canından oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

        KURŞUNLAR İSABET ETTİ

        Olay sırasında kaldırımda arkadaşını bekleyen 27 yaşındaki Hasan Ali’nin olayla alakası olmadığı ve seken kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, motosiklet ile geldikleri iddia edilen şahısların silah saldırıyı gerçekleştirdikleri anlara ilişkin sesler kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu(23) ve Levent Ö.’yü hedef alarak kurşun yağdırmış, iki genç yere yığılırken mermiler, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali(27)’ye de isabet etmişti.

        REKLAM

        SİLAH SESLERİ KAMERAYA YANSIDI

        Motosiklet ile olay yerinde geldikleri iddia edilen şahıslar olay sonrası motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karışmıştı. Şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırıda silah seslerinin duyulduğu görüntü ortaya çıktı. Görüntüde silah seslerinin duyulduğu, daha sonrasında seslerin bittiği esnada motosikletin geçtiği görülüyor.

        KALDIRIMDA ARKADAŞINI BEKLERKEN CANINDAN OLDU

        27 yaşındaki Hasan Ali’nin olayla ilgisi olmadığı, o esnada arkadaşını beklemek için kaldırımda durduğu ve silahlı saldırı esnasında kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü; o anlar kamerada

        Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü, 20 biçerdöver hasar gördü; o anlar kamerada

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları