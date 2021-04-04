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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kundaklama sonucu 3 evde yangın çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Diyarbakır'da 3 ev kundaklandı!

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Şehrin Çermik ilçesinde bitişik 3 evde kundaklama sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu evlere sıçramadan söndürüldü

Son dakika: Kundaklama sonucu 3 evde yangın çıktı! - Haberler
Kundaklama sonucu 3 evde yangın çıktı!
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DHA

Yangın, gece saatlerinde Çermik ilçesinde meydana geldi. Mahalledeki bitişik 3 evin, bahçedeki samanlıklarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını başka evlere sıçramadan söndürerek, kontrol altına aldı. Sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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