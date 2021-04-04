İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Kundaklama sonucu 3 evde yangın çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, gece saatlerinde Çermik ilçesinde meydana geldi. Mahalledeki bitişik 3 evin, bahçedeki samanlıklarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını başka evlere sıçramadan söndürerek, kontrol altına aldı. Sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.