Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAYSERİ'DE DE YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTU

Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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