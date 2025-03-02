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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kuzenlere silahlı saldırı! 2 can kaybı var | Son dakika haberleri

        Kuzenlere silahlı saldırı! 2 can kaybı var

        Iğdır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda kuzen olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:13
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        Kuzenlere silahlı saldırı! 2 can kaybı var
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        Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında karşılaşan husumetli Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma yaşandı.

        Hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan’ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı.

        Saldırıda, amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan yaşamını yitirdi, Eyüphan Kalkan yaraladı.

        İhbar üzerine köyle sağlık ekibi sevk edildi. Eyüphan Kalkan, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de morga kondu. Olayda yaşamını yitiren 2 kişinin yakınları hastaneye akın etti.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma Şaban Baktemur’u yakalayıp gözaltına aldı. Coşkun Baktemur'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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