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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kuzey Kore'den füze açıklaması: Denemeler başarılı! - Haberler
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Kuzey Kore'den füze açıklaması: Denemeler başarılı!

Kuzey Kore, dün fırlattığı iki füzenin "yeni geliştirilmiş taktik güdümlü füzeler" olduğunu, denemelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

SON DAKİKA: Kuzey Kore'den füze açıklaması: Denemeler başarılı! - Haberler
Kuzey Kore'den füze açıklaması!
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İHA

Kuzey Kore'nin yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri dünya çapında tepkiye neden olurken, Pyongyang'dan konuya dair açıklama geldi. Buna göre son girişimin "yeni silah testi olduğu" ifade edildi.

Ülkenin resmi haber ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından servis edilen haberde, "yeni tip taktik güdümlü füzelerin" denendiği belirtilirken, ülkenin lideri Kim Jong Un'un silah testinin denetlemesinde bulunmadığı ileri sürüldü.

Düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebilen iki yeni taktik güdümlü füzenin, ülkenin doğu kıyısının 600 kilometre açıklarındaki sularda belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü arttırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

YENİ FÜZE DENEMESİ

Japonya ve Güney Kore dün Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından 2 füze ateşlendiğini açıklamış, füzelerin ilkinin yerel saat ile sabah 07.00'den kısa bir süre sonra, ikincisinin ise yaklaşık 20 dakika sonra fırlatıldığı ifade edilmişti.

420 kilometre ve 430 kilometre yol alan iki füzenin bölgede seyreden gemi ve uçaklara zarar vermediği öğrenilirken, Pyongyang'ın 29 Mart 2020'den bu yana gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemesi uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Pyongyang'ın eylemini şiddetle kınayarak gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti. Japonya Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Pyongyang'ın balistik füzeleri test etmesi yasaklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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