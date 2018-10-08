ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Pompeo, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze tesislerini uluslararası müfettişlere açmayı kabul ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert de, Kim’in nükleer deneme sahasınının tamamen imha edildiğini görmeleri için müfettişleri davet ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 saat görüşme gerçekleştiren Pompeo ve Kim, görüşme sonrası öğle yemeğine geçti. Yemekten önce Kim ile el sıkışarak kameralara poz veren ABD’li Bakan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim’e "Seni yeniden görmek güzel" dedi. Kim ise "Bu fırsattan dolayı gerçekten çok memnunum. Güzel bir toplantının ardından birlikte yemek yiyebiliriz" diye konuştu. Kuzey Kore liderinin "Her iki ülke için iyi bir gelecek vaat eden çok güzel bir gün" ifadelerine karşılık Pompeo, büyük bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış Signgapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

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