SON DAKİKA! Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu! - Haberler

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu. Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracını yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı.

YANAN PARALAR YOLA SAÇILDI

İHA'da yer alan habere göre ikili, aracın içinde bulunan bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Yanan paralar yola saçıldı.

Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Onur Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.

TELEFONUN KAMERASINA YANSIDI

Yanan aracın görüntüleri cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde lüks araç alev alev yanıyor, itfaiye müdahale ediyor.