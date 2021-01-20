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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Maganda kurşunu hayatını kararttı! Genç yaşta felç kaldı
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Maganda kurşunu ile hayatı karardı! Genç yaşta yatağa mahkûm oldu

Samsun'da yılbaşı gecesi evinin çatısında köpeğine yemek götürürken başına yorgun mermi isabet eden 21 yaşındaki Emre Karasan, 16 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Yaşam savaşını kazanan, ancak vücudunun sol tarafı felç kalan Karasan, ölümden döndüğünü, yaşamasının bile mucize olduğunu belirtti. Genç yaşta yatağa mahkûm olan Karasan, "İnşallah olay aydınlanır, kimin yaptığı belli olur. Herkesin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum" dedi. Hatice Karasan da oğlunun maganda kurşunuyla ölümden döndüğünü belirterek, "Çocuğum yatalak duruma düştü, sol tarafı felçli. Mağdur durumda. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Sosyal güvencesi yok. Oğlum ayaktayken 5 dakika yerinde durmayan bir insandı, şimdi bu hale geldi. Eli kolu tutmuyor" diye konuştu

SON DAKİKA: Maganda kurşunu hayatını kararttı! Genç yaşta felç kaldı
Maganda kurşunu hayatını kararttı!
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DHA

Samsun'da yılbaşı gecesi evinin çatısında başına yorgun mermi isabet eden Emre Karasan (21),16 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Yaşam savaşını kazanan, ancak vücudunun sol tarafı felç kalan Karasan, genç yaşta yatağa mahkum oldu.

Olay, 31 Aralık günü saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısındaki 'Cadı' isimli köpeğine yemek götüren Emre Karasan, geri dönmeyince ailesi merak etti. Çatıya çıkan aile üyeleri, Karasan'ı yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karasan'ın başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

7 SAATLİK AMELİYAT SONRASI 16 GÜNLÜK TEDAVİ

Karasan, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karasan'a yapılan yaklaşık 7 saat süren ameliyat ile başındaki mermi çıkarıldı. Yaşam savaşını kazanan Karasan ölümden döndü, ancak vücudunun sol tarafı felç kaldı. Karasan, 16 gün süren tedavisi sonrasında taburcu olarak evine döndü. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için başlattığı çalışmaların da sürdürdüğü belirtildi.

'İNŞALLAH OLAY AYDINLANIR, KİMİN YAPTIĞI BELLİ OLUR'

En son gece köpeğine bakmak için çatıya çıktığını, sonrasında ne olduğunu hatırlamadığını belirten Emre Karasan, yaşadığı olayın aydınlatılıp, şüphelinin cezalandırılmasını istedi. Karasan, "Herkes havaya ateş ediyordu, köpeğim de biraz korkmuştu. Köpeğimi sakinleştirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Başımdan vurulmuşum, gözlerimi açtığımda korku vardı tabi bende. Sağlık durumum daha iyi. Doktorlardan haber bekliyorum fizik tedavi için; inşallah, Allah nasip ederse ayağa kalkacağım, yürümekte zorlanıyorum. Şükürler olsun hayattayım. Hayatta kalmam bile mucize. 16 gün hastanede yattım, şu an ayağa kalkmakta bile zorlanıyorum. Bütün hayatım değişti. İşimden gücümden oldum. İnşallah olay aydınlanır. Kimin yaptığı belli olur. Bugün bana olan yarın başkasına da olabilir. Herkesin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum böyle konularda. Sapasağlam bir insandım, şu an sol tarafım tutmuyor. Ölümden döndüm. Doktorlar bana mucize diyorlar" dedi.

'ÇOCUĞUM YATALAK DURUMA DÜŞTÜ'

Hatice Karasan ise, oğlunun maganda kurşunuyla ölümden döndüğünü ifade ederek, "Olayı duyunca yıkılmışa döndüm. Bütün dünyam alt üst oldu. Kim yaptıysa bir an önce bulunmasını istiyorum. Çocuğum yatalak duruma düştü, sol tarafı felçli. Mağdur durumda. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Sosyal güvencesi yok. Oğlum ayaktayken 5 dakika yerinde durmayan bir insandı, şimdi bu hale geldi. Eli kolu tutmuyor. Biz zorla kaldırıp ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Doktor Bey bize 'Bir mucize' dedi. 6-7 saat ameliyatta kaldı" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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