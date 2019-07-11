Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazda karar verildi!

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada Galatasaray Yönetim Kurulu'na alınan tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi!

Mahkemenin verdiği bu karar, Mustafa Cengiz yönetiminin sarı-kırmızılı kulübü yönetmeye devam edeceği anlamına geliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.