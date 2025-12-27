Malatya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Malatya'da, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerin engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan M.A., O.A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.