Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Malatya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Malatya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Malatya'da, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerin engellenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan M.A., O.A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

        Kentte bir kişinin belgesiz ve uygunsuz koşullarda çeşitli türlerde papağanlar sattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası