Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
MALATYA'da trambüs direğine çarpan otomobildeki Berkay Uçkun yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Sefa Y., ağır yaralandı
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
İHA'nın haberine gör kaza, dün gece saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sefa Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, trambüse elektrik veren direğe çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde otomobildeki Berkay Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİ İÇİN CENAZE MORGA KALDIRILDI
Ağır yaralanan sürücü Ramazan Sefa Y. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Berkay Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.