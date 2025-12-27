Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

        MALATYA'da trambüs direğine çarpan otomobildeki Berkay Uçkun yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan Sefa Y., ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kontrolden çıkan araç direğe çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı.

        KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine gör kaza, dün gece saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sefa Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, trambüse elektrik veren direğe çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde otomobildeki Berkay Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        OTOPSİ İÇİN CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Ağır yaralanan sürücü Ramazan Sefa Y. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Berkay Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari'nin bir ilçesinde dondurucu soğuk, diğerinde bahar havası

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde bahar havası yaşanıyor.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!