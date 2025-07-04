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        Manavgat Belediyesi'ne operasyon

        CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalar yöneltiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:00
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        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
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        Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

        Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

        Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

        Fotoğraflar: DHA

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