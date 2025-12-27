Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Giriş: 27.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:03
        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Soner Kapucu'nun (24), babası Mehmet Kapucu (61) ve akrabası Mehmet Kapucu (8) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE SAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada, otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARDI

        Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

