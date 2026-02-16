Manisa'da motosiklet kazası 16 yaşındaki Ahmet'i hayattan kopardı
Manisa'da bir motosiklet kazası meydana geldi. 16 yaşındaki Ahmet Özkan idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Hastaneye kaldırılan lise öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu lise öğrencisi hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET DİREKSİYON HAKİMİYETİ SONUCU DEVRİLDİ
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi'nden Adala Mahallesi yönüne seyreden Ahmet Özkan (16) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
11. SINIF ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Özkan'ın Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.