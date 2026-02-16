Canlı
        Son dakika: Manisa'da motosiklet kazası 16 yaşındaki Ahmet'i hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Manisa'da motosiklet kazası 16 yaşındaki Ahmet'i hayattan kopardı

        Manisa'da bir motosiklet kazası meydana geldi. 16 yaşındaki Ahmet Özkan idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Hastaneye kaldırılan lise öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:22
        16 yaşındaydı... Motosiklet kazası can aldı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET DİREKSİYON HAKİMİYETİ SONUCU DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi'nden Adala Mahallesi yönüne seyreden Ahmet Özkan (16) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        11. SINIF ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Özkan'ın Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

