Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Manisa Gördes'te gece yangını: 5 ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Manisa Gördes'te gece yangını: 5 ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Gördes ilçesi Evciller Mahallesi'nde gece çıkan yangın 5 eve sıçradı; 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Müdahale sonucunda yangın 07.30'da kontrol altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın felaketi... 5 ev zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Gördes ilçesinde bir evde başlayıp 5 eve sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Türkan Büke'nin görme engelli olduğu ve cesedinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre yangın, gece 03.30 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Evciller Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde başlayarak 4 eve sıçrayan yangın için bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 ekip ile 2 orman arazözü, 2 ambulans ve 2 jandarma asayiş timi sevk edildi.Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        REKLAM

        Yangın sırasında evde bulunan Türkan Büke (65) olay yerinde hayatını kaybederken Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        5 EV ZARAR GÖRDÜ

        Yangın söndürme çalışmalarını Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can’ın da olay yerinde takip ederek bilgi aldı.Yaşanan yangın felaketini anlatan eski muhtar Osman Doğan, "Gece saatlerinde birden başladı. İtfaiyeyi çağırdık. 5 evimiz yandı. 2 tanesinde yaşayan vardı. diğer 3'ü boştu. Bir kadın da içeriden çıkamamış hayatını kaybetmiş. Şimdi onu arıyorlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #sondakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici