Manisa'da boşanma aşamasında olduğu Olcay Özerdim tarafından 5 bıçak darbesiyle yaralanan ve çok sayıda ameliyat geçiren Elvan Özerdim, "Olay anında nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Bıçak darbeleriyle kaçıp banyoya sığındım. Fakat banyonun kapısının kilidi yoktu. Ondan sonra öldüğümü zannederek beni bıraktı sanırım" dedi.

DHA'nın haberine göre olay; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İki çocuk annesi Elvan Özerdim (34), aşırı alkol kullandığı ve çalışmadığını iddia ettiği 15 yıllık eşi Olcay Özerdim'e, şubat ayında boşanma davası açtı.

OĞLUNU GÖRME BAHANESİYLE EVE GELDİ

Ancak 19 Mayıs'ta Olcay Özerdim, oğlunu görme bahanesiyle Elvan Özerdim'in evine geldi. Özerdim, burada Elvan Özerdim'e evde kalan eşyaları alabileceğini söyledi. Bunun üzerine çift, Olcay Özerdim'in kaldığı eve geçti.

BİRDEN FAZLA AMELİYAT GEÇİRDİ

Olcay Özerdim, burada eşini 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içerisinde banyoya kaçarak bornozuyla kendisine tampon uygulayan Elvan Özerdim, aşırı kan kaybı nedeniyle bayıldı. Eşinin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Özerdim, bıçak yarası aldığı 5 farklı yerinden ameliyat oldu.

TABURCU EDİLDİ

6 gün yoğun bakımda kalan Elvan Özerdim, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ESKİ EŞ TUTUKLANDI Olcay Özerdim ise gözaltına alınıp, tutuklandı. "SÖYLEDİĞİ LAFLAR NEDENİYLE CİNNET GETİRİP, BIÇAKLADIM" Soruşturmanın ardından Olcay Özerdim hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özerdim, şikayetçi Elvan Özerdim, taraf avukatları ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Olcay Özerdim, ifadesinde; eşiyle boşanma davaları olduğunu belirtip, "Boşanma davası 2025 yılının Şubat ayında açıldı. O tarihten beri de ayrı yaşamaktayız. Olay tarihinde eşimi arayarak oğlumu görmek istediğimi söyledim. Oğlumla görüştükten sonra eşimin evine gidip yemek yedik. Ardından eşim eşyalarını istedi, ben de eve gelip almasını söyledim. Birlikte eve gittik. Eşim eşyalarını toplamaya başladı. Oğlum bisikleti tamire götürdü. Eşim eşyalarını toplarken yatak odasına geçtiğinde kendisine ilişkiye girmeyi teklif ettim. Kendisi de kabul etti. İlişki sırasında kendisine, 'Boşanmayalım' dedim. Kabul etmedi. Kendisi banyonun önündeydi. Bıçakla kendisine bir kez vurdum. Banyonun kapısını açıp, geri giderken tekrar bıçakla vurdum. Eşimin sağ ve sol göğüs altları ile karnına olmak üzere toplam 3 kez bıçakla vurdum. Bu sırada 'Yapma, çocuklarım var' deyince bıçağı bıraktım. Kendisini kapı girişine uzandırarak ambulansı aradım ve yarasına tampon yaptım. Ambulans geldiğinde ambulansa teslim ederek, ailesine ulaşmaya çalıştım. Ardından da polise teslim oldum. Eşimle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Ayrıca bana söylediği laflar nedeniyle cinnet getirip, kendisini bıçakladım. Pişmanım" diye konuştu.

"BANYO KAPISININ KİLİDİ OLMADIĞI İÇİN SAKLANAMADIM" Elvan Özerdim de "2025 yılı Şubat ayından bu yana boşanma davamız devam etmektedir. O tarihte evden ayrılarak mayıs ayına kadar kardeşimin yanında kaldım, mayıs ayında da ev kiraladım. Çocuklar nedeniyle sanıkla birlikte yaşadığımız eve yakın bir yerde ev kiraladım. Olay tarihinde bu evi temizlerken, sanık oğlumu aradı. Daha sonra telefona beni istedi. Ben telefonu aldığımda da oğlumu görmek istediğini söyledi. Ben de oğlumu gönderdim. Bir süre sonra oğlumla birlikte eve geldi. Ben, sanığı eve getirdiği için oğluma kızdım; kendisini eve almak istemedim. Ancak eve girmek için ısrar etti ve bir şey yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine sanığı eve aldım. Burada evin içinde dolaşarak evde eşyaların olmadığını, ne yapacağımı sordu. Ben de yavaş yavaş alabileceğimi söyledim. Hatta bugün ikinci el ocak almaya gideceğimi söyleyince 'Beraber gidelim' dedi. Kendisinden korktuğum için evde onunla kalmak istemediğim için bu isteğini kabul ettim. Evden çıktıktan sonra daha önce birlikte yaşadığımız eve gidip, eşyalarımı almamı teklif etti.

Kendisiyle gitmek istemedim. Ancak oğlumuzun da yanımızda olduğunu, bir şey yapmayacağını söyleyip, beni ikna etti. Eve gittik. Burada eşyaları toplarken bir anda oğlumun evde olmadığını fark ettim. Sanık, arkamdan gelerek bana yaklaşmaya çalıştı. İstemediğimi söyleyip, kendisinden kurtulmaya çalıştım. Ardından kendisini itip, üzerimden attım. Kıyafetlerimi giymeye çalışırken kendisinin yanımda olmadığını fark ettim. Ardından elinde bıçakla geldi. Kendimi kurtarmak için banyoya girdim. Ancak banyo kapısının kilidi olmadığı için saklanamadım. Beni bıçaklamaya başladı. Üzerim çıplak olduğu için dışarıya da kaçamadım. Bu sırada banyodaki bornozu giydim. Orada bulduğum bir şey ve bornozla yaralarıma tampon yapmaya çalıştım. Kanamam olduğu için nefes alamamaya ve kendimi kaybetmeye başladım. Bu esnada sanığın, oğluma telefonda 'Anneni öldürdüm' dediğini duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi. KIZININ DA İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİASI Elvan Özerdim, kızının da babası tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.