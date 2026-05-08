Mardin’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:32 Güncelleme:
Mardin’in Midyat ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; akşam saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA AĞIR YARALANDI
Kavgada Nihat Bilgiç, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Nihat Bilgiç’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
