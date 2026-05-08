Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mardin’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nihat Bilgiç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mardin’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

        Mardin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

        Mardin’in Midyat ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; akşam saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        Kavgada Nihat Bilgiç, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Nihat Bilgiç’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP kurultay ceza davası ertelendi

        CHP kurultay ceza davasında ara karar açıklandı. Dava 1 Temmuz tarihine ertelendi.

        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"