Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KABUS ANLARI! Son dakika: Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Pendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtı

İstanbul Pendik'te korkunç bir olay yaşandı. İlçede, alışveriş yapmak için markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi. Olay yerine gelen polis, saldırganı ikna ederek gözaltına aldı.

KABUS ANLARI! Son dakika: Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi! - Haberler
Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi!
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı.

DHA'nın haberine göre, o sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"AYAKKABILARINI ÇIKARIP, SİGARA YAKTI"

Görgü tanığı İhsan Okumuş, "Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı" dedi.

"ÇALIŞANLARI REHİN ALMAYA ÇALIŞMIŞ"

Bir diğer görgü tanığı Emrah Selman, "Olayı gördüğümde kasiyerle tartışıyordu. Ürün alıp para vermemiş. Bağırdı çağırdı. 10 dakika sonra geri geldi. Geri geldiğinde satır vardı elinde. Çalışanları rehin almaya çalışmış. Onlarda kendini dışarıya atmış. Polis geldi. İkna etmeleri bir saat sürdü" şeklinde konuştu.

SALDIRGANIN MARKETE GİRMESİ KAMERADA

Markete gelerek alışveriş yapan satırlı saldırgan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın markete girmesi, market içerisinde sağa sola bakarak dolaşması görülüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Biri yeşil, 1'i turuncu listedeki 6 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
GÜNDEM Biri yeşil, 1'i turuncu listedeki 6 terörist etkisiz!
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnesini açıkladı
GÜNDEM YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnesini açıkladı
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu toplandı - Haberler
GÜNDEM Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Son dakika: Ömer Çelik'ten 25 Kasım mesajı: 'Kadına dönük şiddetin her türlüsü lanetlenmeli' - Haberler
GÜNDEM 'Kadına dönük şiddetin her türlüsü lanetlenmeli'
Son dakika: Bahçeli: Faiz ve rant lobicilerine eyvallah etmeyeceğiz
GÜNDEM Bahçeli: Faiz ve rant lobicilerine eyvallah ...
Son dakika: İBB yanıtladı! Saldırgan Kadıköy - Tavşantepe metrosuna bıçakla nasıl bindi? - Haberler
GÜNDEM Bıçakla metroya nasıl bindi?
SON DAKİKA: İYİ HAL İNDİRİMİ! "Annem ile ilişkisi vardı" cinayetinde karar! - Haberler
GÜNDEM "Annem ile ilişkisi vardı" cinayetinde karar!
Habertürk'te günün fotoğrafları (25 Kasım 2021)
GÜNDEM Habertürk'te günün fotoğrafları
Son dakika: Taksici ile tartıştı, meydan dayağı yedi!
GÜNDEM Taksici ile tartıştı, meydan dayağı yedi!
SON DAKİKA: Kocası boğmaya çalışıp 15 kez bıçakladı! Akılalmaz talep! - Haberler
GÜNDEM Kocası boğmaya çalışıp 15 kez bıçakladı! Akılalmaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.