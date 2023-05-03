Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'ndeki 9 kent için şiddetli sağanak uyarısı geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.