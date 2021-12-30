Marmaris'te ağaçlar devrildi, yollar kapandı 0:00 / 0:00

AA

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırdı.

AA'da yer alan habere göre Bozburun, Hisarönü, İçmeler, Armutalan, Çıldır ve Siteler mahallelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bozburun ve İçmeler mahallelerinde su taşkınları yaşandı.

EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPIYOR

Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallelerinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.

Belediye, İtfaiye ve Liman Başkanlığı ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 170,5 kilogram yağış düştü.

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