AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, rahip Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye 'büyük yaptırımlar' uygulanacağını söylemişti.
Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis, "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.
Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askeri ilişkileri etkilemediğini ifade etti.
Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, ortak devriyelerin en zaman başlayacağına ilişkin bir soruya karşılık ise, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.
Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriyelerin haftalar içinde başlayabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson açıklamasına Türkiye'den tepki yağmıştı. Konuya dair Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama yapmıştı.
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