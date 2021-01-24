20 Ocak´ta Hakkari´de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak ameliyata alındı.
DHA'nın haberine göre, Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara´da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya´nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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