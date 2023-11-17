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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis'te "Kürt böreği" tartışması

        Meclis'te "Kürt böreği" tartışması

        TBMM'de dün "Kürt böreği" tartışması yaşandı. Son günlerde "Kürt böreği mi, küt böreği mi" polemiği sosyal medyada tartışılırken, konu Meclis gündemine de geldi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:54
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        Meclis'te "Kürt böreği" tartışması
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        Meclis'te dün "Kürt böreği" tartışması yaşandı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin" derken, MHP ve İYİ Partili vekiller "İlk kez duydum" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi" diye tartışmalara nokta koydu.

        Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu söyleyen HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bir börek zincirinin bu böreği "küt böreği" adıyla sunduğunu aktardı.

        Böreğin adının "Kürt böreği" olduğunu ifade eden Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." diye konuştu.

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        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum." karşılığını verdi.

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." ifadelerini kullandı.

        HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

        Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." diye konuştu.

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