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Meclis yeni başkanını seçiyor! 7 isim yarışıyor

Meclis Başkanlığı için bugün oylama yapılacak. Saat 14.00'te toplanacak Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışırken, AK Partili Numan Kurtulmuş'un yeni Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor

Son dakika: Meclis yeni başkanını seçiyor! 7 isim yarışıyor
HABERTURK.COM / AA

Meclis bugün yeni başkanını seçecek. Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışacak. Seçimlerin 3'üncü turunda AK Partili Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

7 ADAY YARIŞIYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

DANIŞMA KURULU TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek. Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

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