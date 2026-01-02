Son dakika: Meksika'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi (GFZ), Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

GFZ, depremin 10 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, eyalet valisiyle görüştükten sonra, Guerrero'da şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

Sheinbaum, başkent Mexico City'de de herhangi bir hasar bildirilmediğini ekledi. Depreme basın toplantısında konuşurken yakalanan Meksika lideri, deprem alarmı çalmasının ardından gazetecilerle birlikte sakin bir şekilde tahliye edildi.