Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Meksika'da 6.3 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika: Meksika'da 6.3 büyüklüğünde deprem

        Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Meksika lideri Sheinbaum, herhangi bir ciddi hasar haberi almadıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'da 6.3 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi (GFZ), Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

        GFZ, depremin 10 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

        Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, eyalet valisiyle görüştükten sonra, Guerrero'da şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

        Sheinbaum, başkent Mexico City'de de herhangi bir hasar bildirilmediğini ekledi. Depreme basın toplantısında konuşurken yakalanan Meksika lideri, deprem alarmı çalmasının ardından gazetecilerle birlikte sakin bir şekilde tahliye edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Beyaz cennet'te piste çıkan acemi kayakçıların kazaları kamerada

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı tatilini fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu. Tatilciler, kar kalınlığının yarım metreyi aştığı 'beyaz cennet'te kayak yapmanın keyfini çıkarırken, acemi kayakçıların yaşadığı kayak kazaları da kameralara yansıdı. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı