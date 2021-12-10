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Haberler Dünya Son dakika: Meksika'da korkunç kaza: 54 kişi öldü!
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Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 54 ölü, 100'ü aşkın yaralı!

Meksika’da, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Kazanın ABD sınırında meydana gelen en kötü kazalardan biri olduğu ifade edildi.

Son dakika: Meksika'da korkunç kaza: 54 kişi öldü!
Meksika'da korkunç kaza: 54 kişi öldü!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Meksika’nın Chiapas eyaletinde çoğunlukla Orta Amerikalı göçmenleri taşıyan bir kamyon önce yol kenarındaki istinat duvarına ardından da üst geçide çarptı. Kazanın ABD sınırında meydana gelen en kötü kazalardan biri olduğu ifade edildi.

Kamyonun göçmenlerin de içinde bulunduğu kasası, çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu.

Olay yerine Kızılhaç, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri de dahil birçok kurumdan kurtarma ekibi sevk edildi. Sivil Savunma yetkilileri, kazada 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, soruşturmanın birçok kamu ve kuruluşun desteği ile yürütüldüğünü de açıkladı.

Görgü tanıkları, yaralılar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu, bazı çocukların ise ebeveynleri olmadan seyahat ettiğini söyledi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, hayatını kaybedenlerin cenaze ve benzeri masraflarının karşılanacağını ifade ederek, hayatta kalanlara ise insani sebeplerle ziyaretçi vizesi verileceğini de belirtti. İsteyen göçmenlere, ülkelerine dönmeleri için gerekli tüm yardımların sağlanacağı da bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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