        Memur-Sen değil hükümet 'hakeme' gidiyor

        Memur-Sen değil hükümet 'hakeme' gidiyor

        Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 22.08.2025 - 21:09
        Memur-Sen değil hükümet 'hakeme' gidiyor
        Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması ve yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurmama kararı üzerine, Kamu İşveren Heyeti, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

        HAKEM SÜRECİ BAŞLADI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 19 Ağustos'ta sona eren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

        Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.

        Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

        KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

        Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

        15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

