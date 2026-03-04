Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Merdivenden düşen kadın öldü

        Merdivenden düşen kadın öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde oturduğu evin merdiveninden düşen Hanım Bozkuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merdivenden düşerek can verdi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde oturduğu evin merdiveninden düşen Hanım Bozkuş (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin merdiveninden çıkan Hanım Bozkuş, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Bozkuş için yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan Bozkuş, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Hanım Bozkuş'un cenazesi, kırsal Kabala Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı