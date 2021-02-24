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HaberlerParaARZ AZALACAK| Son dakika! Merkez Bankası'ndan TL hamlesi - Haberler
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Merkez Bankası TL cinsi zorunlu karşılıkları artırdı

TCMB, bankaların TCMB'de bulundurması gereken zorunlu karşılık oranlarını TL cinsi yükümlülüklerde 200 baz puan artırdı. 1 yıl ve daha uzun vadelide oran yüzde 3'e çıkarken 3 aya kadar vadelilerde zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak yeniden belirlendi. TCMB, bu hamlesiyle sıkılaşma araçlarından birini kullanarak piyasadaki TL arzını azaltmış ve bankaların TL maliyetini yükseltmiş olacak

ARZ AZALACAK| Son dakika! Merkez Bankası'ndan TL hamlesi - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılık (ZK) oranlarını her vadede 200 bp artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre TL yükümlülükler için 1 yıl ve daha uzun vadelide zorunlu karşılıklar yüzde 3'e çıkarılırken 1 yıla kadar vadelide oran yüzde 4 olarak belirlendi.

TL yükümlülüklerde 6 ay dahil 6 aya kadar vadelide ZK yüzde 6, vadesiz hesaplar ve 3 aya kadar vadelilerde bu oran yüzde 8 olarak yeniden belirlendi.

TCMB'nin bankaların likiditesine yönelik bu hamlesiyle piyasadan 600 milyar TL çekmesi bekleniyor.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık veya Munzam karşılık, mevduat bankalarının piyasadan topladıkları mevduatlara karşılık TCMB'de bulundurmak zorunda oldukları mevduat oranıdır.

Zorunlu karşılıkların artmasıyla TL arzını azaltılması ve mevduatın maliyetinin yükseltilerek kredi genişlemesinin yavaşlaması hedeflenir.

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