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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılık (ZK) oranlarını her vadede 200 bp artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre TL yükümlülükler için 1 yıl ve daha uzun vadelide zorunlu karşılıklar yüzde 3'e çıkarılırken 1 yıla kadar vadelide oran yüzde 4 olarak belirlendi.

TL yükümlülüklerde 6 ay dahil 6 aya kadar vadelide ZK yüzde 6, vadesiz hesaplar ve 3 aya kadar vadelilerde bu oran yüzde 8 olarak yeniden belirlendi.

TCMB'nin bankaların likiditesine yönelik bu hamlesiyle piyasadan 600 milyar TL çekmesi bekleniyor.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık veya Munzam karşılık, mevduat bankalarının piyasadan topladıkları mevduatlara karşılık TCMB'de bulundurmak zorunda oldukları mevduat oranıdır.

Zorunlu karşılıkların artmasıyla TL arzını azaltılması ve mevduatın maliyetinin yükseltilerek kredi genişlemesinin yavaşlaması hedeflenir.