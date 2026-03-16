        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" soruşturmasında 7 tutuklama | Son dakika haberleri

        Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" soruşturmasında 7 tutuklama

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Mersin Belediyesi'ne 7 tutuklama
        Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 belediye çalışanının da olduğu 7'si tutuklandı.

        Mersin'de 20 gözaltı daha
        AA'daki habere göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 şüphelinin yakalanmasının ardından sabah saatlerinde aralarında Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı 20 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakıldı, Uyan ve bazı belediye çalışanlarının aralarında yer aldığı 26 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 22 şüpheliden aralarında Uyan, 2 belediye çalışanı ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

