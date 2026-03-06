Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasaya sürülmek için hazırlanan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

DHA'daki habere göre; Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle'de bulunan bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönündeki ihbar sonrası harekete geçti.

TENEKELERDEN NUMUNE ALINDI

Ekipler, baskın yaptıkları depoda 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 adet yağ bulunduğunu tespit etti. Durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekip, tenekelerden numune aldı.

KİMYASAL İÇERİK ÇIKTI

İncelemede; kutularda zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi. Piyasaya sürülmesi engellenen yaklaşık 4,5 ton sahte yağ, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışı ile ilgili yasal süreç de başlatıldı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.