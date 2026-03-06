Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Mersin'de depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Mersin'de depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Mersin'de bir depoya yapılan baskında 18 litrelik tenekelerde 249 adet sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yapılan incelemede ürünlerin zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerik barındırdığı belirlendi. Yaklaşık 4,5 ton sahte yağ imha edilirken sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı

        Giriş: 06.03.2026 - 11:05
        4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasaya sürülmek için hazırlanan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

        DHA'daki habere göre; Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle'de bulunan bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönündeki ihbar sonrası harekete geçti.

        TENEKELERDEN NUMUNE ALINDI

        Ekipler, baskın yaptıkları depoda 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 adet yağ bulunduğunu tespit etti. Durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekip, tenekelerden numune aldı.

        KİMYASAL İÇERİK ÇIKTI

        İncelemede; kutularda zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi. Piyasaya sürülmesi engellenen yaklaşık 4,5 ton sahte yağ, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışı ile ilgili yasal süreç de başlatıldı.

        "KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

        Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

