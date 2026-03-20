Mersin’in Tarsus ilçesinde Levent L. (32), yolda karşılaştığı eski eşi D.K. (28) ile yanında bulunan Ali Arı’ya (36) bıçakla saldırdı. D.K.’nın yaralandığı olayda arkadaşı Arı hayatını kaybederken, şüpheli eski eş gözaltına alındı.

ESKİ EŞİ İLE KARŞILAŞTI

DHA'nın haberine göre olay; saat 22.00 sıralarında Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Arkadaşı Ali Arı ile cadde üzerinde yürüyen D.K., eski eşi Levent K. ile karşılaştı.

KAVGA ÇIKTI

Eski çift arasındaki tartışmaya iddiaya göre Arı da müdahil olunca kavga çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Yaşanan arbede sırasında Levent L., yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.’ya saldırdı.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDILAR

İkili aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

BİRKİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ali Arı yaşamını yitirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

D.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Arı’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Levent L.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.