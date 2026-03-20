Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de eski eş vahşeti... Bıçakla saldırdı, yanındaki arkadaşını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Mersin'de eski eş vahşeti... Bıçakla saldırdı, yanındaki arkadaşını öldürdü!

        Mersin'de Levent L., yolda karşılaştığı eski eşi D.K. ile yanında bulunan Ali Arı'ya bıçakla saldırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ali Arı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin’in Tarsus ilçesinde Levent L. (32), yolda karşılaştığı eski eşi D.K. (28) ile yanında bulunan Ali Arı’ya (36) bıçakla saldırdı. D.K.’nın yaralandığı olayda arkadaşı Arı hayatını kaybederken, şüpheli eski eş gözaltına alındı.

        ESKİ EŞİ İLE KARŞILAŞTI

        DHA'nın haberine göre olay; saat 22.00 sıralarında Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Arkadaşı Ali Arı ile cadde üzerinde yürüyen D.K., eski eşi Levent K. ile karşılaştı.

        KAVGA ÇIKTI

        Eski çift arasındaki tartışmaya iddiaya göre Arı da müdahil olunca kavga çıktı.

        BIÇAKLA SALDIRDI

        Yaşanan arbede sırasında Levent L., yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.’ya saldırdı.

        BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDILAR

        İkili aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

        BİRKİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Ali Arı yaşamını yitirdi.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        D.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Arı’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Levent L.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
