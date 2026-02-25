Mersin'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Kerem hayatını kaybetti
Mersin'de motosiklet ile kamyonet çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 19 yaşındaki Kerem Mavzer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer (19), hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET VE KAMYONET ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana geldi. Kerem Mavzer yönetimindeki motosiklet ile T.C.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kerem Mavzer yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mavzer, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mavzer'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
