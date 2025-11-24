Mersin'de kan donduran olay, Tarsus ilçesinde meydana geldi. 35 yaşlarında bir kişinin cansız bedeni, moloz alanında bulundu. Cansız bedenin bıçaklanıp öldürüldükten sonra tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyat ile moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.

ÇEKYATI ALACAKTI, VAHŞET İLE KARŞILAŞTI

İHA'nın haberine göre olay, bugün Mersin'in Tarsus ilçesindeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı düşünülen çekyatı fark eden bir vatandaş, almak için kontrol etti. Altındaki halıyı görüp açan kişi, cansız bedenle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

İŞKENCE DOLU CİNAYET!

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki cansız bedenin önce bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra tuzlanıp; halıyla sarılıp, iple bağlandığını belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

FİZİKSEL ENGELİ VARMIŞ

Öte yandan cenazesi bulunan kişinin engelli olduğu, sağ kolunun geçmişten itibaren dirsekten itibaren olmadığı öğrenildi.