Kırmızı ışıkta 2 kişiyi öldürdü, her yerde aranıyor! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 2 oldu.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1936 Sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kahvehaneden çıkan Mustafa Kırgın (58) arkadaşı Orhan Yıldız'ı bırakmak için aracıyla seyir etmeye başladı. 1934 Sokaktan dönüş yapan Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız'a güzergahları üzerinde, yaya olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Göğsünden yaralanan Mustafa Kırgın'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırımda bulunan ağaç çarparak durabildi. Olayı fark eden vatandaşlar 112 Acil servisine ve polis haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri, yaralıları Tarsus’ta bulunan özel ve devlet hastanesine kaldırdı.