Meteoroloji açıkladı! Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AFYON °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Açık
MUĞLA °C, 38°C
Açık
ADANA °C, 35°C
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık