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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var - 7 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 07:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 07:20
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        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AFYON °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Açık

        MUĞLA °C, 38°C

        Açık

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 32°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        SİVAS °C, 31°C

        Az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA 17°C, 33°C

        Parçalı çok bulutlu

        ARTVİN 18°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SAMSUN 21°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON 23°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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