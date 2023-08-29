Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! 3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den açıklama! 3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artarken, yağışlı bölgelerde 6 ila 12 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 07:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 31°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 25°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
        #sağanak yağmur
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        Havada panik
        Havada panik
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı